تحالف رصد انتهاك حقوق الإنسان: 200 يمنى ضحايا ألغام الحوثيين × 5 أشهر

إيمان حنا

أكد التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، أن الألغام التى زرعتها مليشيا الحوثى الإنقلابية قتلت 115 مدنياً بينهم 25 طفلاً وأصابت 92 آخر ين بينهم 13 طفلًا خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى 2018، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة فى زرع الألغام حالياً فى محافظة الحديدة.

وقال التحالف، فى بيان سلمه لمجلس العموم البريطاني، بشأن الأوضاع فى الحديدة بشكل خاص واليمن بشكل عام"ان الطريقة الأسرع لإنهاء معاناة الشعب اليمنى هى إنهاء الحرب، واستعادة الحكومة التى تعمل على مصلحة الشعب اليمنى فى كافة أرجاء اليمن، بما فيها الحديدة واحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث".

وأضاف"أنه يراقب الأوضاع فى الحديدة بقلق بالغ خوفا على سلامة المدنيين فى المدينة وانه يرصد الوضع فى اليمن بما فى ذلك الحديدة منذ العام 2014"، مؤكداً أن المليشيا الحوثية الانقلابية اعتقلت واخفت وهجرت عدد من المدافعين عن حقوق الانسان منذ انقلابها على الشرعية الدستورية فى سبتمبر 2014، محذراً مما صدر عن مسئول حوثى بأنهم لن يتركوا شخصا حيا فى الحديدة للاحتفال بتحريرها وأنهم سيقتلون من يرفض القتال لصالحهم.

وأشار البيان إلى أن مدينة تعز تقبع تحت الحصار منذ ثلاث سنوات من قبل مليشيا الحوثيين ويخشى التحالف من أن التكتيكات التى استخدمه الحوثيين فى المدينة قد تستخدم فى الحديدة أيضا بما فى ذلك التجويع والتهجير القسري.

ولفت إلى أن هناك 18 مليون يمنى يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة فى اليمن، ولم يكن الوضع كذلك قبل انقلاب الحوثيين، كما تفاقم الوضع بممارسات الفساد والابتزاز وسرقة المساعدات الإنسانية من قبل المليشيا.

وأكد تحالف رصد، أن اليمن كان يمر عبر عملية انتقال سياسى ناجحة وكان من المقرر إجراء استفتاء على الدستور وانتخابات فى العام 2015، لكن المليشيا الحوثية الانقلابية حرمت أبناء الشعب اليمنى من هذه الفرصة اثر انقلابها على الشرعية الدستورية.

وطالب التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) المنظمات الإنسانية والدولية تذكير الحوثيين بإلتزاماتهم بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان، مشدداً على ضرورة تذكير المجتمع الدولى ووكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالانتهاكات التى ترتكبها مليشيا الحوثى ضد المدنيين.