تجمع طلبة الثانوية العامة أمام المدارس بالجيزة تمهيدا لدخول امتحان التفاضل

كتب سيد الخلفاوى

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة منشأة القناطر بالجيزة فى التجمع أمام المدرسة تمهيدا لبدء دخول اللجان وذلك لأداء امتحان مادة الرياضة البحتة لقسم علمى رياضة.

وحرص عدد كبير من الطلبة على مراجعة المادة أمام المدرسة قبل دخول اللجان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.