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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل آخر بدار السلام لـ3 أكتوبر

الخميس، 21 يونيو 2018 01:07 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل آخر بدار السلام لـ3 أكتوبر محكمة القاهرة الجديدة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم دار السلام، لجلسة 3 أكتوبر.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو.ع" تاجر، و"محمد. ع"، و" ممدوح . أ"، و " هناء. ع"، تهمة قتل المجنى عليه "قرنى شكرى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض " سنجة وعصا وشوم"، وتربصوا به بمحل سكنه وما أن أظفروا به حتى وجهوا عدة طعنات و ضربات التى أحدثت به الإصابات التى أودت بحياته.


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