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"بلتون" تقلل من تأثير إدراج السعودية بمؤشر مورجان ستانلى على مصر

الخميس، 21 يونيو 2018 08:13 م
"بلتون" تقلل من تأثير إدراج السعودية بمؤشر مورجان ستانلى على مصر البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قللت شركة بلتون المالية، من تأثير إداج السعودية بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بداية من يونيو 2019، وذلك بعد أن شهد مؤشر السوق EGX30 تدفقات خارجة خلال الشهرين الماضيين، منخفضًا بنسبة 9.2%، مرجعة ذلك إلى أن انخفاض مؤشرا أسواق أبوظبى ودبى بنسب 5.2% و3.3% على التوالى خلال نفس الفترة.
 
وأضافت بلتون، فى تقريرها اليومى، عاملاً آخر وهو أن وزن السوق المصرية يعتبر صغير نسبيًا، أقل من 0.15%، ويتوقع انخفاضه مع الإدراج الفعلى للسوق السعودية، مشيرة إلى أن وزن السوق المصرية كان 0.25% فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة عام 2013 قبل ترقية الإمارات وقطر لوضع الأسواق الناشئة.
 
وأعلن مورجان ستانلى للأسواق الناشئة إضافة الأسهم السعودية بداية من يونيو 2019، بوزن 2.6% تقريبًا من المؤشر ليضم 32 شركة فى المؤشر، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى فى مراجعة المؤشر النصف سنوية فى مايو 2019 والثانية فى مراجعة المؤشر ربع السنوية فى أغسطس من العام نفسه.
 
كما أعلنت مورجان ستانلى أيضًا ترقية البورصة الأرجنتينية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، ووضع الكويت فى قائمة المراقبة لعام 2019 لاحتمالات الترقية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
 
 وأشارت بلتون، إلى أن قرار مورجان يعد تأييدًا قويًا للإصلاحات التى تم تنفيذها من جانب الحكومة السعودية، والتى تضمنت خفض القيود على المستثمرين الاجانب وإدخال آلية short- selling و تسويةT + 2، ولذا كان هذا القرار متوقعًا منذ بداية العام، حيث أثنت مؤسسة مورجان ستانلى على الجهود السعودية لتنفيذ إصلاحلات بسوق المال والتى هدفت إلى تيسير وصول استثمارات المؤسسات الأجنبية لأسواق الأسهم السعودية. 
 
 

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