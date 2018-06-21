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بعثة تجارية مصرية تزور كوت ديفوار يوليو المقبل

الخميس، 21 يونيو 2018 08:56 ص
بعثة تجارية مصرية تزور كوت ديفوار يوليو المقبل مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية
(أ ش أ)
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صرحت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية بأن المجلس سينظم بعثة تجارية إلى كوت ديفوار الشهر المقبل فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى السوق الأفريقى.

وقالت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " أن البعثة تضم نحو 18 شركة من قطاعات الصناعات الكهربائية، ومكونات السيارات، وتشكيل المعادن".

وأوضحت صالح أن المجلس يستهدف زيادة صادراته إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالى، مشيرة إلى أن صادرات القطاع بدأت تشهد تحسنا منذ نهاية العام الماضى، حيث أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى للصادرات المصرية ميزة تنافسية ولابد من استغلالها على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية حققت خلال الـ 4 شهور الأولى من العام زيادة بنحو 7.7 % لتسجل 797 مليون دولار مقابل 740 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.

 


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