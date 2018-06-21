بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التعليم لإعلان تفاصيل امتحان التفاضل لطلاب الثانوية

بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من امتحان مادة التفاضل والتكامل إحدى فروع الرياضيات البحتة.

ويعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، حالات الغش والإجراءات التى تم اتخاذها ضد الطلاب.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.