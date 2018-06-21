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بالفيديو.. طلاب الثانوية يراجعون مادة التفاضل والتكامل قبل دخول اللجان

الخميس، 21 يونيو 2018 08:56 ص
بالفيديو.. طلاب الثانوية يراجعون مادة التفاضل والتكامل قبل دخول اللجان امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ماجد تمراز
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اصطف عدد من طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحان مادة التفاضل والتكامل أمام لجنة الحلمية الثانوية التجريبية بحى الخليفة، وبدأو فى مراجعة القوانين الخاصة بالمادة، وسط حالة من التفاؤل بسهولة الامتحان رغم وجود بعض النقاط التى أجمعوا على أنها قد تأتى صعبة داخل الامتحان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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