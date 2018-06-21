النواب العراقى يقرر عقد جلسة استثنائية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات

بغداد (أ ش أ)

أعلن مقرر مجلس النواب العراقى نيازى معمار أوغلو، اليوم الخميس، أن مجلس النواب قرر عقد جلسة استثنائية غدا، لمناقشة قرارات المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وقال أوغلو - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن الجلسة الاستثنائية ستعقد غدا الساعة الرابعة عصرا.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، فى وقت سابق اليوم، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان العراقى.

وكان البرلمان العراقى صوت - فى وقت سابق - بأغلبية الأصوات على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات فى عموم البلاد، كما صوت البرلمان على إلغاء المادة 38، وأحل محلها إلغاء العمل بالجهاز الإلكترونى.

كما قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.