المعمل الجنائى يعاين شقة ببولاق الدكرور بعد مقتل منزل وابنتيها

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية فى حادث العثور على ربة منزل وابنتيها مقتولات داخل شقتهن ببولاق الدكرور، تعرضن للخنق، حيث تم العثور على الأم وابنتها الصغيرة بغرفة النوم، كما تم العثور على الابنة الطالبة بالصف الثالث الإعدادى بصالة الشقة.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة، حيث ذكر زوج المجنى عليها ووالد الفتاتين، أنه كان يحتفظ بحقيبة تحتوى على مبلغ مالى بالشقة، استولى عليها مرتكبو الجريمة، كما أكد أنه لم يتم العثور على الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر أنه جارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية الكائنة بشارع العشرين، وهو الشارع الذى شهد الجريمة ببولاق الدكرور، للتوصل لهوية المتهمين، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، وجارى فحص خلافات الزوج، بالإضافة على فحص المسجلين خطر السابق اتهامهم فى قضايا سرقة.

لقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة.

وانتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيرى الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة لمسرح الجريمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.