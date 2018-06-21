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الخميس، 21 يونيو 2018 01:02 ص
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المستشارة الألمانية تصل عمان فى زيارة رسمية للأردن

الخميس، 21 يونيو 2018 12:05 ص
المستشارة الألمانية تصل عمان فى زيارة رسمية للأردن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية إلى المملكة، تجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، تتناول علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

ويرافق المستشارة الألمانية، خلال الزيارة، وفد يضم عددا من البرلمانيين، ورجال الأعمال الألمان.

وكان فى استقبال المستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مطار ماركا العسكرى، أمين عمان، والسفير الأردنى فى ألمانيا، والسفير الألمانى فى عمان وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.


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