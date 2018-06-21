المدعى العام الألمانى يحذر من استخدام الأسلحة البيولوجية

برلين (أ ش أ)

حذر المدعى العام الألمانى بيتر فرانك من خطر تعرض ألمانيا لهجمات باستخدام أسلحة قتال بيولوجية وذلك بعد أن ألقت الشرطة الأسبوع الماضى القبض على مستخدم لهذه الأسلحة فى كولونيا.

وقال رانك - فى مقابلة أجراها مع القناة الأولى للتلفزيون الألمانى : "علينا أن نودع حقيقة أن الجرائم الإرهابية تحدث دائما بنفس الشكل"، مؤكدا أن السلطات الأمنية تراقب منذ فترة إمكانية وقوع هجمات باستخدام طرق مختلفة".

وأوضح أن الإرهابيين يطورون فى أساليبهم ويحاولون تجريب جميع السيناريوهات بشكل متجدد، مضيفا: "أن من بين هذه السيناريوهات أيضا خطر استخدام مواد قتالية بيولوجية وعلينا أن نتحسب لذلك وأعتقد أن السلطات الأمنية الألمانية قد أخذت احتياطها فى هذا الأمر".

يذكر أن قوات أمنية خاصة أوقفت قبل أسبوع مواطنا تونسيا يبلغ 29 عاما بأطراف مدينة كولونيا حيث تم اكتشاف مادة الريسين فى شقته.