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الخميس، 21 يونيو 2018 11:34 م
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القبض على 61 هاربا من تنفيذ 74 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالمطار

الخميس، 21 يونيو 2018 10:52 م
القبض على 61 هاربا من تنفيذ 74 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالمطار مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى، القبض على 61 هاربا من تنفيذ 74 حكمًا قضائيا، أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 
 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء طه بيومى، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 74 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائى وبناء دون رخصة وتعاطى مخدرات وتبديد. 
 
 
تم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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