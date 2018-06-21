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القبض على شخص لاتهامه بالنصب على موظفة فى 250 ألف جنيه

الخميس، 21 يونيو 2018 10:58 ص
القبض على شخص لاتهامه بالنصب على موظفة فى 250 ألف جنيه حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص بالمطرية لنصبه على موظفة فى 250 ألف جنيه بحجة بيع شقة ملكه لها وفر هاربا .

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم المطرية بلاغا من موظفة تفيد بتعرضها للنصب من قبل شخص يدعى "ناجى.م" تعرفت عليه أثناء شرائها شقة ملكه ودفعت 250 ألف جنيه مقدم شراء، وتم تحديد موعد لكتابة العقد وتسجيله بالشهر العقارى لكنه فر هاربا، ولم تستطع الوصول إليه  .

على الفور تم إعداد الأكمنه اللازمة للمتهم، وتم القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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