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الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 م
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الفريق محمد زكى يصدق على لجنة لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء مطروح

الخميس، 21 يونيو 2018 12:52 م
الفريق محمد زكى يصدق على لجنة لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء مطروح الفريق محمد زكى _ وزير الدفاع
كتب زكى القاضى
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صدق الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على دفع لجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء محافظة مطروح الذين  تخلفوا عن التجنيد وتجاوزوا سن الامتناع ( الثلاثون عاماً ) ، وذلك خلال  المدة من 2018/6/28:23  ، وتقوم اللجنة بتسليم شهادات المعاملة التجنيدية، والرد على جميع الاستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين وشباب التجنيد.

 

يأتى ذلك فى اطار الجهود المبذولة لتقديم كافة التيسيرات والتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المناطق الحدودية والنائية.


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