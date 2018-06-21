العثور على جثة شاب فى ترعة السلام جنوب بورسعيد

عثر أهالى قرية بحر البقر جنوب بورسعيد، على جثة شاب غريق يدعى "م ح م" 21 سنة بترعة السلام، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ.

كان تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الجنوب بالعثور على جثة شاب غريق بترعة السلام و، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثة ومباشرة التحقيق.



