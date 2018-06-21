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العاهل الاردني توجه الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي

الخميس، 21 يونيو 2018 05:45 م
العاهل الاردني توجه الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي الملك عبد الله
أ ف ب
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توجه العاهل الاردنى، الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، إلى واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب وبحث التطورات الاقليمية والدولية الراهنة، بحسب مصدر رسمى.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكى، غادر الملك عمان الخميس "فى زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب".

واضاف البيان أن المباحثات "ستركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة".

وترافق العاهل الاردني فى هذه الزيارة الملكة رانيا.

ومن المقرر ان يلتق الملك "عددا من أركان الإدارة الأميركية" واعضاء في الكونجرس.


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