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الخميس، 21 يونيو 2018 05:28 م
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السبت.. "الصيادلة" تناقش مع فرعياتها تأثير زيادة أسعار المحروقات على الصيدليات

الخميس، 21 يونيو 2018 03:55 م
السبت.. "الصيادلة" تناقش مع فرعياتها تأثير زيادة أسعار المحروقات على الصيدليات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، وعدد من أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعاً مع نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم السبت المقبل، لمناقشة تأثير زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على اقتصاديات الصيدليات، التى تعانى من اعباء متزايدة وخسارة فى رأس المال يهددها بالإفلاس.
 
وأضاف فى بيان، أنه سيتم تحديد خطة للتحرك من أجل انقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن ، باعتبارها منشأة خدمية ينبغى التعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه.
 
وأوضح أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة أيضاً لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية من مصنعين وموزعين وشعبة الصيدليات للتوصل لأفضل حلول للصيدلى والمواطن، وعرض مايتم التوصل اليه على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
 
 
 

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