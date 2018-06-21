الرئيس المشارك بحزب الشعب الباكستانى: برويز مشرف لا ينوى العودة للبلاد

إسلام آباد (أ ش أ)

قال الرئيس المشارك فى حزب الشعب الباكستانى آصف على زردارى اليوم الخميس، إن الرئيس الباكستانى الأسبق برويز مشرف ليست لديه أية نية للعودة إلى باكستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز الباكستانية" عن زردارى قوله - خلال الاحتفال بذكرى ميلاد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو - إن مشرف سوف يمارس السياسة فى باكستان، مشيراً إلى أنه "أحياناً، يقول إنه سيقود الحركة القومية المتحدة، إلا أنه يبحث بعد ذلك عن منصة سياسية أخرى".

وأضاف زردارى أن حزبه "سيهزم" المعارضين فى الانتخابات المقبلة فى باكستان، مضيفا "سنعطى درساً لمعارضينا بأن حزب الشعب الباكستانى على قيد الحياة وسيكون دائماً كذلك".

وكانت وزارة الدفاع الباكستانية قد وافقت - مؤخراً - على طلب لمفوضية الانتخابات بنشر 350 ألف جندى فى مختلف أرجاء البلاد لتأمين الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 25 يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع عزمها استدعاء ضباط الجيش المحالين للتقاعدين خلال العامين الماضيين، وانهم سيتمتعون بالسلطات الكاملة الممنوحة للضباط الذين مازالوا فى الخدمة.

ومن المقرر أن يتولى الجيش تأمين المطابع التى ستقوم بطباعة أوراق الاقتراع، كما سيقوم بتأمين العملية الانتخابية داخل وخارج مراكز الاقتراع.