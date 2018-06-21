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الخميس، 21 يونيو 2018 06:50 م
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الرئيس التونسى يدعو الدول الأوروبية لإعطاء التعاون مع بلاده ما يستحقه من اهتمام

الخميس، 21 يونيو 2018 06:43 م
الرئيس التونسى يدعو الدول الأوروبية لإعطاء التعاون مع بلاده ما يستحقه من اهتمام الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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أكد رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى، أن تونس تعمل على مواكبة الإصلاحات السياسية المهمة التى أنجزتها مع إصلاحات اقتصادية كبرى تمكّنها من تجاوز الصعوبات وتحقيق الرفاه الاقتصادى، داعيا الدول الأوروبية إلى إعطاء التعاون مع تونس فى المجالات كافة ما يستحقه من اهتمام.

جاء ذلك لدى استقبال السبسى، اليوم الخميس بقصر قرطاج دومينيك دى فيلبان، الوزير الأول الفرنسى الأسبق الذى يزور تونس لإلقاء عدد من المحاضرات.

وأشاد الوزير الأول الفرنسى الأسبق - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - بما حققه الشعب التونسى من مكاسب على طريق تدعيم البناء الديمقراطى وإرساء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا أن عمق العلاقات التاريخية بين تونس وفرنسا من شأنه تعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية والهجرة.

وشدد الوزير الأول الفرنسى الأسبق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتفعيل برنامج "شراكة دوفيل" (Partenariat de Deauville) الذى أُطلق عام 2011 والذى يهدف إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ممارسات الحكامة الرشيدة فى البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، لا سيما فى ظل التحضير للقمة المقبلة لمجموعة السبع الكبرى فى بياريتز بفرنسا.

 


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