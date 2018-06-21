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الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح مركز لشرطة الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

الخميس، 21 يونيو 2018 02:36 م
الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح مركز لشرطة الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلى مركزا لشرطة الاحتلال فى البلدة القديمة من مدينة الخليل وسط مراسم احتفالية جرت على مقربة من الحرم الإبراهيمى، بحضور وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية رونى الشيخ.

وذكرت الخارجية - فى بيان اليوم الخميس، أن افتتاح هذا المركز خطوة خطيرة واستفزازية وتأتى فى سياق العدوان المتواصل على البلدة القديمة ومحاولات تهويدها بشتى الوسائل والأساليب، حيث حملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاستفزاز المقصود للمواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدا خطيرا وتوتيرا للأوضاع فى ساحة الصراع، وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا من البلدة القديمة، من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين فى استخفاف جديد وممنهج بالشرعية الدولية وقراراتها، وهو ما أكده أردان خلال حضوره مراسم افتتاح المركز وقال: "إن هذه الخطوة تعتبر تكريسا وتعميقا للسيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة وامتدادا للإرث اليهودى فى الخليل".

 


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