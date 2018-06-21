الحريرى يتوجه إلى الأردن فى زيارة عائلية خاصة

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توجه رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى إلى المملكة الأردنية الهاشمية، فى زيارة عائلية خاصة تستغرق بضع ساعات، حيث يشارك فى حفل عقد قران ، ويعود بعدها إلى بيروت لاستكمال المحادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المتواجدة حاليا فى زيارة رسمية إلى لبنان لمدة يومين.

وكان الحريرى قد استقبل "ميركل" بعد ظهر اليوم وأجرى معها محادثات تناولت آخر المستجدات فى لبنان والمنطقة وسبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى والتبادل التجارى، وكذلك أزمة النزوح السورى داخل الأراضى اللبنانية.

كما تلتقى ميركل خلال زيارتها بالرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى.