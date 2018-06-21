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الجيش الليبى يعلن انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير منطقة الهلال النفطى

الخميس، 21 يونيو 2018 07:23 ص
الجيش الليبى يعلن انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير منطقة الهلال النفطى المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى
كتب أحمد جمعة
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قال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، إن قوات الجيش الوطنى الليبى بدأت عملية عسكرية شاملة لتحرير منطقة الهلال النفطى من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

 

وأكد المسمارى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أمر بانطلاق العمليات العسكرية لتطهير الهلال النفطى، موضحا أن المشير حفتر طالب باجتياح شامل لمنطقة الهلال النفطى لتطهيرها من قبضة الإرهابيين.

 

 


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