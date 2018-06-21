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الجيش الجزائرى يكشف مخبأ للأسلحة جنوبى البلاد

الخميس، 21 يونيو 2018 09:02 م
الجيش الجزائرى يكشف مخبأ للأسلحة جنوبى البلاد الجيش الجزائرى
وكالات الأنباء
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كشف الجيش الجزائرى، مخبأ أسلحة للجماعات الإرهابية التى تنشط فى جنوبى البلاد قرب مناطق شمال مالى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن وحدة من الجيش اكتشفت اليوم الخميس، خلال عملية بحث وتمشيط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على كمية من الأسلحة فى ولاية أدرار بالقرب من الحدود الجزائرية المالية.

وعثرت قوات الجش داخل المخبأ على 16 قطعة سلاح رشاش و55 قذيفة خاصة بمدفع هاون، و20 حشوة خاصة بمدفع هاون، إضافة إلى مخازن ذخيرة.

وتنشط عدة مجموعات مسلحة فى الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع مالى، وأمس سلم 7 إرهابيين أنفسهم لقوات الجيش فى منطقة تمنراست جنوبى البلاد، كانوا قد التحقوا بصفوف الجماعات الإرهابية خلال الأعوام 2008 و2012.

وذكر البيان أن "هذه العملية النوعية التى تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية وحرص قوات الجيش على الحدود فى الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".

وفى سياق آخر تمكنت وحدة من الجيش من كشف وتدمير ورشة لإعداد المتفجرات، عثر فيها على 6 قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة.

 


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