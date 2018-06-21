video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75% من عملائها

الخميس، 21 يونيو 2018 05:13 م
الجارديان: شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75% من عملائها الجارديان
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

ذكرت جريدة الجارديان البريطانية، أن شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75% من عملائها.

 

وقالت الجريدة، فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إن موساك فونسيكا بذلت جهودًا محمومة لاكتشاف هويات عملائها لأنها تخضع للتدقيق العالمى.

 

و"موساك فونسيكا" مكتب محاماة فى بنما كان مزود خدمة للشركات مع أكثر من 40 مكتباً فى جميع أنحاء العالم، ويعد البطل الرئيس فى قضية تسريب وثائق عملائه لوسائل الإعلام التى عرفت فيما بعد باسم وثائق بنما، وتعود أهميته إلى الشخصيات والأسماء التى كانت وردت فى هذه الوثائق.

 

ولم تعرف شركة الـ"أوفشور" الواقعة فى قلب قضية تسريب وثائق بنما، ثلاثة أرباع عملائها أولئك الذين كانوا فى وسط الفضيحة العالمية، وفقاً لتحقيقات.

 

وأوضحت الجريدة أن الشركة البنمية Mossack Fonseca بذلت جهودًا محمومة لاكتشاف هويات عملائها فى ربيع العام 2016 نظرًا لوقوعها تحت رقابة عالمية.

 

مع ذلك، فإن مراجعة داخلية لآلاف الشركات الخارجية التى كانت تتصرف من أجلها كشفت عن عدم وجود سجلات للمالكين الحقيقيين لـ75٪ من كيانات الـ"أوفشور" فى بنما، و72٪ فى جزر فيرجن البريطانية.

واشتكى أحد عملاء الشركة أيضا من أن القصص التى تصدرها أوراق بنما تعنى أن زبائنه سيضطرون إلى دفع الضرائب.

 

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن ذلك يعنى أن تكثيف عزيمة مناصرى مكافحة الفساد الذين جادلوا بأن القطاع الخارجى يحتاج إلى أن يصبح أكثر شفافية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيوزويك: اسم دونالد ترامب يظهر فى وثائق بنما لأول مرة

بالصور.. تظاهرات فى مالطا احتجاجا على مقتل صحفية فضيحة وثائق بنما

رئيس وزراء باكستان السابق يعد بكشف المؤامرة المدبرة ضده بقضية "وثائق بنما"

وثائق بنما

شركات الاوفشور

بنما

فضيحة بنما

وثايق بنما

الجارديان




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة