التفاضل والتكامل يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية ويؤكدون: "الامتحان سهل"

كتب محمود راغب

تجمع منذ قليل، عدد كبير من أولياء الأمور، أمام لجان الثانوية العامة بمدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة، للاطمئنان على أبنائهم عقب انتهاء امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان التفاضل والتكامل، مما أضفى البسمة على وجوه أولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.