التعليم: صفحات الغش تتلاعب بالطلاب وأولياء الأمور وعليهم عدم الانسياق ورائها

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بعض مواقع الغش تتلاعب بمشاعر الطلاب وأولياء أمورهم ويجب على الجميع عدم الانسياق ورائهم.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن بعض الطلاب استخدم "قلم" فى الشطب على رقم الباركود فى كراسة الامتحان حتى لا يتم ضبطه ولكن فريق الغش تمكن من الوصول إليه اليوم خلال امتحان التفاضل والتكامل.

وأشار رئيس الامتحان إلى أن الوزارة تلقت تقريرا من غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر حول مستوى الامتحان وأكدوا سهولة الامتحان.