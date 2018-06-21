التعليم: صفحات الغش تتلاعب بالطلاب وأولياء الأمور وعليهم عدم الانسياق ورائها

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بعض مواقع الغش تتلاعب بمشاعر الطلاب وأولياء أمورهم ويجب على الجميع عدم الانسياق ورائهم.
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن بعض الطلاب استخدم "قلم" فى الشطب على رقم الباركود فى كراسة الامتحان حتى لا يتم ضبطه ولكن فريق الغش تمكن من الوصول إليه اليوم خلال امتحان التفاضل والتكامل.
وأشار رئيس الامتحان إلى أن الوزارة تلقت تقريرا من غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر حول مستوى الامتحان وأكدوا سهولة الامتحان.
وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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