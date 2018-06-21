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التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية والمصروفات 10 آلاف جنيه

الخميس، 21 يونيو 2018 03:13 م
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية والمصروفات 10 آلاف جنيه المدارس المصرية اليابانية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم على موقعها الرسمى، للمدارس المصرية اليابانية.
 
وأكد  وزارة التربية والتعليم، أنه تقرّر تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ (10.000) عشرة آلاف جنيه مصري للطالب شاملة الأنشطة.
 
وقالت الوزارة، إن لغة التدريس في هذه المدارس ستكون اللغة العربية، ويتم قبول الطلاب فيها في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.
ويتم التقديم من خلال الرابط التالى :- 
 
 

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المدارس اليابانية 2018

شروط التقدم للمدارس اليابانية

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