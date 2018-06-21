التعليم: إعلان رابط التقدم للمدارس اليابانية بث تجريبى وفتح باب القبول خلال أيام

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لينك التقدم للمدارس اليابانية الذى تم إعلانه على موقع الوزارة مساء اليوم الخميس، كان بثا تجريبيا استعدادا لفتح باب التقدم رسميا خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة التعليم، إنه فى إطار تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لبناء الإنسان المصري يستطيع مضاهه شعوب العالم بعلمه وقدراته التي تأهله لمواجهه كل التحديات للوصول لوطن قوي وعظيم، وفى هذا الإطار.

وأوضحت أن المدارس اليابانية تقدم تجربة متميزة للطلاب والمعلمين، حيث يتم تدريس المناهج المصرية الجديدة باللغة العربية والمطورة والتى سيتم البدء فى تطبيقها على كل الطلاب بدءا من العام الدراسى 2018-2019، هذا بالإضافة إلى تطبيق أنشطة "التوكاتسو اليابانية" التى تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذى من شأنة إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية.

أولا: نظام الدراسة والبرنامج التعليمى:

يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التى سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019 على ألا تطبق هذه القواعد على أى مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

- المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

- لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.

- مصروفات المدارس المصرية اليابانية هى مبلغ (10.000) عشرة آلاف جنية مصرى للطالب شاملة الأنشطة.

ثانيًا: شروط وقواعد القبول

- أن يكون الطفل مصرى الجنسية

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالى:

يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

- يكون القبول فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

- يتم القبول فى الصف الأول الأبتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.

السن/المرحلة من المرحلة الأولى رياض أطفال 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد.

5 سنوات خبرة فى مجال التدريس و5 سنوات خبرة فى القيادة 5 سنوات 6 سنوات عدا يوم واحد.

2- 3 سنوات 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

- لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق.

- الالتزام بالمربع السكنى للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، وفى حالة عدم اكتمال الكثافة المقررة للمدرسة من المتقدمين من داخل المربع السكنى يتم قبول من هم خارج المربع السكنى على النحو التالى:

- الحى/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى

- المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة

- المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها

- توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية:

- قبوله أن يطبق إبنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة. ( الرجاء الرجوع لصفحة أنشطة التوكاتسو للتعرف عليها).

- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة. ( الرجاء الرجوع لصفحة أنشطة التوكاتسو للتعرف عليها)

سداد المصروفات الدراسية فى موعدها.

ثالثا : قواعد التقديم:

- يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريى الجنسية.

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو المبين أدناه.

- يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

- يجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومى والحالى فى حالة اختلافة عن المدرج فى بطاقة الرقم القومى.

- أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.

- يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته وسيتم استبعاد الطلب كاملاً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

- يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالى الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.