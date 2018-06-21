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البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه بختام جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 21 يونيو 2018 02:51 م
البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه بختام جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب: هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بختام جلستها اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجارى، 1.941 مليار جنيه، وذلك بعد إغلاقها على ارتفاع جماعى للمؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.15%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.20%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.24%.

وبالنسبة لقيمة تداول الشركات المقيدة بالبورصة، ارتفعت قيمة تداول 180 شركة، وانخفضت قيمة تداول 31 شركة أخرى، فيما بقيت 36 شركة دون تغيير.

 

 


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