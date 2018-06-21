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الأمين العام للأمم المتحدة يعلن التزامه بإصلاح أمانة المنظمة

الخميس، 21 يونيو 2018 03:32 م
الأمين العام للأمم المتحدة يعلن التزامه بإصلاح أمانة المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، التزامه بإصلاح أمانة المنظمة لضمان قدر أكبر من الكفاءة.

وقال جوتيريس، عقب لقائه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، "نعتزم إصلاح أمانة منظمة الأمم المتحدة من أجل ضمان فعالية كبيرة وتوفير التكاليف، حتى نكون أكثر قدرة على تلبية تطلعات واحتياجات الناس".

وأضاف: "أن الكثيرين متحفظون بشأن دور الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى فيما يتعلق بالثقة"، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تبذل جهودا لتشعر الدول الأعضاء أنها جزء منها، معربا عن أمله بدعم من روسيا فى هذه العمية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد استقبل اليوم فى الكرملين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الذى يزور حاليا العاصمة الروسية موسكو.

 


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