الأموال العامة بسوهاج تضبط عاملا لإتجاره بالعملة بحجم تعاملات مليون ريال سعودى

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج وبلغت حجم التعاملات طبقا للمستندات مليون ريال سعودى.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة عن قيام محمود.ح.ع مواليد 1988 - عامل " يعمل بإحدى الدول العربية" ومحمود.أ.ن مواليد 1986عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج .

بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بالخارج وإرسالها للثانى من خلال العاملين العائدين من الخارج لإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

باستدعاء المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,000,000 - مليون ريال سعودى)، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.