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الخميس، 21 يونيو 2018 03:44 م
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الأمن العام يتمكن من ضبط 44 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

الخميس، 21 يونيو 2018 02:50 م
الأمن العام يتمكن من ضبط 44 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة أسلحة - صورة أرشيفية
تامر البطريقي
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تمكن  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة من ضبط "44 قطعة سلاح نارى، 135 طلقة نارية مختلفة، 10 خزينة متنوعة"، بحوزة 153متهما. 
 
وكان ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة " الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أسفر الضبط عن "7  بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 3 طبنجات ، 27  فرد محلى الصنع، 135 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة".

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