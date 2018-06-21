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الخميس، 21 يونيو 2018 11:35 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 21 يونيو 2018 09:57 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس العملية سيناء
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1

البيان 24 للقوات المسلحة يعلن القضاء على 32 تكفيريا.. واكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا إرهابيا

2

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.. ويستقبل رئيس شركة "إينى"

3

وزارة الإسكان تطرح 2048 شقة بالعاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. وسعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه

4

"التفاضل والتكامل" يكمل فرحة طلاب علمى رياضة بامتحان سهل بلا شكاوى

5

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية والمصروفات 10 آلاف جنيه

6

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

7

اتحاد الكرة يقدم شكوى ضد حكم مواجهة روسيا ويحدد 100 ألف دولار حدا أقصى لراتب خليفة كوبر

8

 

اللواء طيار محمد عباس حلمى قائدا للقوات الجوية خلفا لـ"يونس المصرى"

9

موديز: زيادة أسعار الوقود فى مصر عامل إيجابى للتصنيف الائتمانى

10

العفو عن 405 سجناء والإفراج الشرطى عن 478 آخرين


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