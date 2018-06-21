اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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البيان 24 للقوات المسلحة يعلن القضاء على 32 تكفيريا.. واكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا إرهابيا

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.. ويستقبل رئيس شركة "إينى"

وزارة الإسكان تطرح 2048 شقة بالعاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. وسعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه

"التفاضل والتكامل" يكمل فرحة طلاب علمى رياضة بامتحان سهل بلا شكاوى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية والمصروفات 10 آلاف جنيه

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

اتحاد الكرة يقدم شكوى ضد حكم مواجهة روسيا ويحدد 100 ألف دولار حدا أقصى لراتب خليفة كوبر

اللواء طيار محمد عباس حلمى قائدا للقوات الجوية خلفا لـ"يونس المصرى"

موديز: زيادة أسعار الوقود فى مصر عامل إيجابى للتصنيف الائتمانى

العفو عن 405 سجناء والإفراج الشرطى عن 478 آخرين