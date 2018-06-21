اعتقال محامية فى طهران بسبب تمسكها ببراءة شخص تم إعدامه

طهران (أ ف ب)

أوقفت السلطات فى ايران محامية ايرانية لتمسكها ببراءة رجل أعدم، هذا الاسبوع لقتله ثلاثة شرطيين، بحسب ما افادت الاربعاء وكالة انباء فارس.

وافادت الوكالة القريبة من المحافظين ان زينب طاهرى وضعت فى الحجز الاحتياطى بعد صدور مذكرة توقيف بحقها لادلائها بـ"تصريحات كاذبة" وبسبب "اشاعتها الاكاذيب على الانترنت بادعائها بان (المتهم) لم يكن مذنبا".

وبحسب الوكالة فان "المحامية التى ادعت مؤخرا انها محامية المتهم والتى دأبت على القول إنه بريء لم تكن اساسا محامية هذا الشخص".

وكان محمد رضا ثلاث أعدم الاثنين شنقا لدهسه مجموعة من الشرطيين بواسطة حافلة كان يقودها وذلك خلال صدامات مع قوات الأمن اندلعت فى فبراير، ما ادى الى مقتل ثلاثة شرطيين.