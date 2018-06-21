video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 01:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال قبطان مركب غرق فى أندونيسيا لاستجوابه

الخميس، 21 يونيو 2018 11:17 ص
اعتقال قبطان مركب غرق فى أندونيسيا لاستجوابه غرق عبارة فى اندونيسيا
(أ ف ب)
إضافة تعليق

اعتقلت الشرطة قبطان مركب غرق الاثنين الماضى بسبب حمولته الزائدة فى بحيرة بركانية بأندونيسيا فيما كان يقل نحو 200 راكب اعتبروا فى عداد المفقودين، من اجل استجوابه كما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

وكان المركب الخشبي بدأ يغرق وسط الأمواج المرتفعة والرياح العنيفة فى وسط بحيرة توبا التي تعد مقصدا سياحيا شعبيا في جزيرة سومطرة. والقبطان، توا ساغالا هو بين الناجين ال18، فيما تواصلت الخميس عمليات البحث.

وتأكدت وفاة اربعة ركاب، واعتُبر 193 في عداد المفقودين، كما أفادت الحصيلة التى نشرتها السلطات الاندونيسية الخميس. وهذه واحدة من أسوأ الكوارث البحرية فى أرخبيل جنوب شرق آسيا.

ويسود الاعتقاد ان رحلة هذا المركب التقليدى تمت بصورة غير قانونية، من دون تذاكر ولا لائحة باسماء الركاب، وهذا يزيد من تعقيد مهمة السلطات التي تبني تقديراتها على تصريحات ذوي الركاب.

واذا ما تأكدت هذه التقديرات، يكون المركب الذي كان ينقل ايضا عشرات الدراجات النارية، قد نقل حمولة تفوق اربع او خمس مرات طاقته القصوى المسموح بها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية يسرى يونس أن "قبطان المركب موقوف لدى الشرطة الآن، لكننا لم نستجوبه بعد لأنه مصاب بصدمة".

ومن المتوقع أن تستمر عمليات البحث اسبوعا على الأقل، نظرا إلى كبر البحيرة، احدى اعمق البحيرات فى العالم، والممتدة على 1145 كيلومترا مربعا.

ولدى وقوع المأساة، كانت اندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان في العالم، تحتفل بعيد الفطر. ويتوجه ملايين الإندونيسيين فى هذه المناسبة لقضاء اجازات ويزور عدد منهم بحيرة توبا البركانية.

والحوادث البحرية تقع تكرارا في الأرخبيل المؤلف من 17 الف جزيرة وجزيرة صغيرة، حيث لا يتم التقيد كثيرا بمعايير السلامة على متن المراكب، إحدى وسائل النقل الاكثر استخداما في البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إندونيسيا: 180 مفقودا فى غرق عبارة بسومطرة

صور.. استمرار جهود البحث عن المفقودين بعد غرق مركب فى إندونيسيا

صور.. استمرار البحث عن مفقودين بعد غرق عبارة فى إندونيسيا

ثعبان عملاق يبتلع امرأة فى إندونيسيا

افتتاح أول معهد للأزياء الإسلامية فى إندونيسيا

اخبار عالميه

اندونيسيا

غرق مركب

السلطات الاندونيسيه

الشرطه الاندونيسيه




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة