اعتذار مطعم روسى بعد عرضه مكافأة للروسيات مقابل الحمل من لاعبى المونديال

كتب: هانى محمد

قدم المطعم الروسى الشهير "برجر كنيج"، اعتذاره عن إعلانه الترويجى، تضمن مكافئة مالية للفتيات الروسيات اللاتى يستطيعن الحصول على الجينات الوارثية من قبل لاعبى كأس العالم وأصبحن حوامل من أحد نجوم كرة القدم المشاركين فى المونديال - بحسب موقع "الإندبندنت" البريطانى -

وكان الإعلان عبارة عن مبلغ مالى يقدر بــ36 ألف جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى الطعام المجانى مدى الحياة، للفتيات الروس اللاتى ينجحن فى الحصول على جينات أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم، تحت عنوان "نحن نؤمن بك".

ونشر المطعم الشهير بيانا باللغة الروسية على شبكة فكونتاكتى المحلية، قائلا: "نقدم اعتذارات للإعلان الذى قدمناه"، بعدما لاقى موجة من الانتقادات اللاذعة.