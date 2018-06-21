اشتعال معركة الواقى الذكرى بين أفيخاى أدرعى وحماس

كتب هيثم سلامة

ابتكر الشباب الفلسطينى أسلوب جديدة للمقاومة باستخدام الواقى الذكرى، حيث يتم تعبئته ببعض المواد الحارقة بعد نفخه بالهواء، وإطلاقه فى اتجاه المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى إلى حرق الأراضى وبث حالة الرعب.

انتقلت حالة الرعب إلى إفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيليى، والذى أشار إلى أن الواقى الذكرى حرام على حسب بعض الفقهاء وأن حماس تستخدمه للإرهاب، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.



افيخاى ادرعى

رد الشباب الفلسطينى على افيخاى ادرعى، فقالت منال:"بركاتك يا شيخ افيخاي بعد برامج الطبخ الآن تفتي في الدين الخطة القادمة و خريطة تغريداتك هتكن عن ماذا ؟"، وأشار محمد :" واقي ذكري؟ مرعبون منه ومعكم طائرات ودبابات وأسلحة فتاكة وتقولون هذا يرهبنا وهذا إرهاب صحيح أمة جبانة"، وأضاف آخر :"الإسلام لم يحرم وسائل منع الحمل بأية طريقة كانت ؛ خزعبلات الفقهاء لا تُحسب".