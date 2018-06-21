استخبارات المانيا: تزايد التهديدات الالكترونية من روسيا وايران

كتب: أحمد علوى

قال موقع لى اكس 1 البلجيكى ، أن رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانز جورج ماسنمن أكد أن هناك تزايد ملحوظ فى وتيرة التهديدات الإلكترونية من روسيا، والصين، وإيران.

ووفقاً للموقع البلجيكى ذاته فإن المسئول الاستخباراتى أكد فى تصريحات نشرت اليوم الخميس، إن "حجم ونوعية الحملات السيبرانية التى تديرها أجهزة المخابرات الأجنبية آخذة فى الزيادة" هذا العام.

وأشار ماسن على وجه التحديد إلى أجهزة الاستخبارات فى روسيا، والصين، وإيران، مشيراً إلى إمكانية تحركها أيضاً ضد ألمانيا.

وحذر المسئول الألمانى من أن "ديمقراطيتنا لا تنتهى عند العالم التناظرى، علينا أيضاً أن نكون دفاعيين فى الفضاء السيبراني".