اردوغان لا يستبعد ائتلافا في البرلمان اذا فاز تحالفه في الانتخابات

أ ف ب

اكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد تشكيل ائتلاف فى البرلمان، إذا فاز التحالف الذى يهيمن عليه حزبه بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية يوم الاحد المقبل.

وقال أردوغان، فى مقابلة مع الاذاعة في وقت متأخر من الاربعاء "اذا حصل تحالف الشعب على 300 مقعد (من اصل 600 فى البرلمان)، يمكن ان نسعى إلى تشكيل ائتلاف".

واضاف "سنرى الاحد"، بدون أن يوضح مع اي حزب سياسي ينوى تشكيل هذا التحالف.

ويشارك حزب العدالة والتنمية المحافظ بقيادة أردوغان فى انتخابات الاحد فى إطار تحالف مع حزب الحركة القومية المتشدد.

في مواجهتهما، شكلت المعارضة "تحالف الامة" الذى يضم حزب الشعب الجمهورى (الاشتراكى الديموقراطى) و"حزب الخير" (حزب يى يمين قومى) و"حزب السعادة" (محافظ).