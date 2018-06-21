video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اردوغان لا يستبعد ائتلافا في البرلمان اذا فاز تحالفه في الانتخابات

الخميس، 21 يونيو 2018 05:41 م
اردوغان لا يستبعد ائتلافا في البرلمان اذا فاز تحالفه في الانتخابات
أ ف ب
إضافة تعليق

اكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد تشكيل ائتلاف فى البرلمان، إذا فاز التحالف الذى يهيمن عليه حزبه بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية يوم الاحد المقبل.

وقال أردوغان، فى مقابلة مع الاذاعة في وقت متأخر من الاربعاء "اذا حصل تحالف الشعب على 300 مقعد (من اصل 600 فى البرلمان)، يمكن ان نسعى إلى تشكيل ائتلاف".

واضاف "سنرى الاحد"، بدون أن يوضح مع اي حزب سياسي ينوى تشكيل هذا التحالف.

ويشارك حزب العدالة والتنمية المحافظ بقيادة أردوغان فى انتخابات الاحد فى إطار تحالف مع حزب الحركة القومية المتشدد.

في مواجهتهما، شكلت المعارضة "تحالف الامة" الذى يضم حزب الشعب الجمهورى (الاشتراكى الديموقراطى) و"حزب الخير" (حزب يى يمين قومى) و"حزب السعادة" (محافظ).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز دراسات تركى: الدكتاتور العثمانى حول بلاده لسجن كبير للصحفيين

خليفة أتاتورك يقترب من عرش تركيا.. محرم انجه المُعادى للإخوان ينافس الدكتاتور العثمانى فى انتخابات الرئاسة.. مراقبون: سيعيد العلاقات مع مصر حال فوزه.. استطلاعات تتوقع حسمه للسباق.. وببيع قصر أردوغان أبرز وعوده

مسئول يونانى: استمرار احتجاز جنديين يونانيين فى تركيا أمر "بربرى"

أردوغان

رجب طيب أردوغان

تركيا

انتخابات تركيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة