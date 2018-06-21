اتهام وزير العدل الفرنسى الأسبق "أورفواس" بانتهاك السرية المهنية

باريس أ ش أ

وجهت محكمة العدل الجمهورية بفرنسا تهمة انتهاك السرية المهنية لوزير العدل الأسبق جون جاك أورفواس؛ للاشتباه بإطلاعه أحد النواب الأصدقاء له على معلومات تتعلق بتحقيق للتهرب الضريبى يخصه.

ويشتبه القضاء الفرنسى بقيام جون جاك أورفواس فى العام 2017 بنقل معلومات فى هذا الشأن للنائب تييرى سولير بين جولتى الانتخابات الرئاسية.

وكانت صحيفة "لو كانار اونشيني" قد كشفت فى ديسمبر 2017 عن هذه القضية، والتى انتهت بفتح تحقيق من قبل محكمة العدل الجمهورية فى 16 يناير الماضي.

ومن جانبه، قال جون جاك أورفواس، فى بيان، إن لجنة تحقيق لمحكمة العدل الجمهورية استمعت له فى 19 يونيو 2017، نافيا بشدة أن يكون قد خرق المادة 13-226 من قانون العقوبات خلال توليه مهامه الوزارية، مؤكدا أنه دائما يمارس صلاحياته وفق القانون وخاصة قانون 25 يوليو 2013، مشددا على حرصه على الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها.

يشار إلى أن محكمة العدل الجمهورية هى الهيئة الوحيدة المخول لها التحقيق والمحاكمة فى جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم.