video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:44 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اتهام وزير العدل الفرنسى الأسبق "أورفواس" بانتهاك السرية المهنية

الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 ص
اتهام وزير العدل الفرنسى الأسبق "أورفواس" بانتهاك السرية المهنية جون جاك أورفواس وزير العدل الأسبق
باريس أ ش أ
إضافة تعليق

وجهت محكمة العدل الجمهورية بفرنسا تهمة انتهاك السرية المهنية لوزير العدل الأسبق جون جاك أورفواس؛ للاشتباه بإطلاعه أحد النواب الأصدقاء له على معلومات تتعلق بتحقيق للتهرب الضريبى يخصه.

ويشتبه القضاء الفرنسى بقيام جون جاك أورفواس فى العام 2017 بنقل معلومات فى هذا الشأن للنائب تييرى سولير بين جولتى الانتخابات الرئاسية.

وكانت صحيفة "لو كانار اونشيني" قد كشفت فى ديسمبر 2017 عن هذه القضية، والتى انتهت بفتح تحقيق من قبل محكمة العدل الجمهورية فى 16 يناير الماضي.

ومن جانبه، قال جون جاك أورفواس، فى بيان، إن لجنة تحقيق لمحكمة العدل الجمهورية استمعت له فى 19 يونيو 2017، نافيا بشدة أن يكون قد خرق المادة 13-226 من قانون العقوبات خلال توليه مهامه الوزارية، مؤكدا أنه دائما يمارس صلاحياته وفق القانون وخاصة قانون 25 يوليو 2013، مشددا على حرصه على الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها.

يشار إلى أن محكمة العدل الجمهورية هى الهيئة الوحيدة المخول لها التحقيق والمحاكمة فى جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء فرنسا: موانينا فى المتوسط ستتحمل مسؤولياتها فى استقبال اللاجئين

وزير العدل الفرنسى الأسبق

فرنسا

أخبار فرنسا

أورفواس

انتهاك السرية المهنية




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة