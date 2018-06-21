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إيطاليا تؤكد مشاركتها بقمة مصغرة فى بروكسل بعد تلويحها بالمقاطعة

الخميس، 21 يونيو 2018 04:38 م
إيطاليا تؤكد مشاركتها بقمة مصغرة فى بروكسل بعد تلويحها بالمقاطعة رئيس وزراء إيطاليا
أ ف ب
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أكدت روما مشاركتها فى قمة مصغرة حول الهجرة، من المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل فى بروكسل، بعد أن لوحت بالمقاطعة، اذ اعتبرت أن مقررات القمة معدة مسبقا ولا تأخذ في الاعتبار مطالبها.

وصرح وزير الداخلية ماتيو سالفينى، اليوم الخميس، "إما أن يكون هناك اقتراح مفيد حول الدفاع عن الحدود والامن وأضيف حول حقوق اللاجئين الحقيقيين وإلا فعلينا أن نتجرأ ونقول لا".

وتابع سالفينى، الذى يترأس ايضا حزب الرابطة (يمين متطرف)، "إذا كنا سنشارك لنحصل على اتفاق معد مسبقا من قبل الفرنسيين والألمان فمن الأفضل توفير كلفة الرحلة".

إلا أن رئيس الحكومة جوزيبى كونتى أكد، بعد ظهر الخميس، على فيسبوك، أنه سيحضر القمة المصغرة بعد تلقيه اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبرت فيه عن "قلقها" ازاء احتمال غياب ايطاليا.

وكتب كونتي على فيسبوك "لقد أكدت لها أنه لن يكون من المقبول بالنسبة لى ان أشارك في قمة وقد أعد النص مسبقا"، مضيفا "لقد أوضحت المستشارة الامور قائلة ان هناك سوء تفاهم وانه سيتم استبعاد مسودة النص التي نشرت أمس (الاربعاء)".

ومضى كونتى يقول إن "اللقاء لن يختتم بنص مكتوب بل بملخص للمواضيع التى بحثت والتى سنواصل التباحث بشأنها خلال القمة الأوروبية الأسبوع المقبل


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