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إندبندنت: اتحاد الكرة الإنجليزى يحقق فى فيديو لمشجعين يؤدون التحية النازية

الخميس، 21 يونيو 2018 02:56 م
إندبندنت: اتحاد الكرة الإنجليزى يحقق فى فيديو لمشجعين يؤدون التحية النازية كاس العالم
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم يعمل مع الشرطة البريطانية للتحقيق فى فيديو على الانترنت يظهر فيه مشجعون إنجليز يؤدون التحية النازية فى كأس العالم فى روسيا.

 

وتم تسجيل الفيديو على ما يبدو فى إحدى الحانات فى فولجوجراد فى نفس الليلة التى لعبت فيها إنجلترا مباراتها أمام تونس والتى انتهت بفوزها بهدفين مقابل هدف. وفى اللقطة ظهر المشجعون يرفعون ذراعاتهم ويؤدون التحية النازية ويغنون أغانى معادية للسامية.

 

وفى بيان للاتحاد الإنجليزى، أدان المشجعين على أفعالهم وقال إنه يدين بشدة تصرفات الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديو. وأضاف أنهم يعملون مع السلطات المختصة بما فيها فريق تحقيقات من الشرطة البريطانية لتحديد هوية الأشخاص المشاركين فى الفيديو واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.

 

 وتابع البيان إن السلوك المشين للأشخاص فى هذا الفيديو لا يمثل قيم أغلبية مشجعى كرة القدم الإنجليز الذين يدعمون الفريق فى روسيا.

 

 وقبيل مباراة إنجلترا وتونس، تم تحذير مشجعى الفريق الإنجليزى من حمل أعلام سان جورج المثيرة للانقسام، التى تخاطر بأنها ينظر إليها على أنها امبريالية معادية، فى المدرجات فى فولجوجراد، التى كانت تعرف من قبل باسم ستالين جراد، وأن يظهروا احترامهم للمدينة التى شهدت واحدة من أكثر المعارك دموية فى الحرب العالمية الثانية.

 

وكان مشجعو إنجلترا فى بطولة كأس الأمم الأوروبية فى فرنسا 2016 قد اشتبكوا مع المشجعين الروس الذين نشروا صورة لعشرات من أعلام سان جورج التى صادروها.

 

 


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