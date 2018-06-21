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الخميس، 21 يونيو 2018 06:52 م
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إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحى واعتقال آخرين جنوب بيت لحم

الخميس، 21 يونيو 2018 05:51 م
إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحى واعتقال آخرين جنوب بيت لحم الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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أصيب 5 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، واعتقل 5 آخرين، فى مواجهات اندلعت مع الشبان فى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت فجار وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة، وشنت حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين، ما أدى لمواجهات عنيفة اندلعت فى البلدة.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ فى الهلال الاحمر فى بيت لحم محمد عوض، فى تصريح له، إن مواجهات بيت فجار أدت إلى إصابة خمسة شبان برصاص حى من نوع "التوتو" فى الأطراف السفلى، تم نقلهم إلى مستشفيات الخليل لتلقى العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

ورصاص "التوتو" و" الدمدم" هو رصاص محرم دوليا، إذ أن مدخل الرصاصة ومخرجها صغير الحجم مقارنة بغيره وأقل من الرصاصة العادية.

ويطلق رصاص التوتو من بندقية تسمى "روجر"، ولا يشعر المصاب بأنه أصيب به إلا بعد أن يسقط على الأرض.

ورصاص الدمدم من شأنه أن يحدث تغييرات مختلفة، فإما أن تنفجر الرصاصة داخل الجسد محدثة شظايا فيه، وإما أن تعمل على زيادة الضغط الجوى حولها فى داخل الجسد، مما سيَنتج عنه تفتيت للمكان الذى حوله والذى تغرس فيه الرصاصة.

وأيما كان الأثر الناتج عن رصاصة الدمدم يبقى من الأسلحة الخطرة جدا والمدمرة والتى غالبا ما يصعب علاج الأثر الناجم عنها.

 


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