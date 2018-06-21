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الخميس، 21 يونيو 2018 06:46 م
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إصابة 12 مواطنا في 3 مشاجرات مختلفة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

الخميس، 21 يونيو 2018 06:37 م
إصابة 12 مواطنا في 3 مشاجرات مختلفة بمدينة إسنا جنوب الأقصر مشاجره - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 12 مواطن بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، في 3 مشاجرات مختلفة لخلافات حول الجيرة والميراث، وتم نقل المصابين إلي مستشفيات الأقصر الدولي ومستشفي إسنا المركزي، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشاجرة الأولي وقعت في قرية أصفون بمدينة إسنا حيث استقبلت مستشفي إسنا المركزي 4 مصابين بكدمات وجروح في مشاجرة بالشوم والعصي لخلافات حول الجيرة، وهم كل من "مؤمن.م.ا" 35 سنة، و"صباح.ا.ا" 44 سنة، و"ميلاد.ه.ب" 26 سنة، و"مجدي.ع.ب" 28 سنة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المشاجرة الثانية وقعت بسبب الميراث في قرية القرايا أصيب خلالها كل من "البدري.أ.ط" 45 سنة، و"محمود.أ.أ" 35 سنة، وتم نقلهما لمستشفي إسنا المركزي، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وجاري السيطرة علي موقع المشاجرة لعدم نشوب مشاجرة آخري.

المشاجرة الثالثة وقعت في قرية القرايا بمجلس قروي النمسا حيث استقبلت مستشفى الأقصر الدولي ومستشفى إسنا المركزي كل من "أحمد.م.ب" 35 سنة، و"خالد.م.ج" 45 سنة، و"حسن.خ.م" 34 سنة، و"أيمن.أ.ع" 48 سنة، و"ناهد.أ.ع" 50 سنة، و"شيماء.أ.ع" 35 سنة، مصابين بكسور وكدمات،  في مشاجرة بينهم بالمنطقة.

 

 

 


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