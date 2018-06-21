إصابة كهربائى بالتسمم لتناوله قرص حفظ القمح بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصيب كهربائى بحالة تسمم إثر تناولة قرص لحفظ القمح بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى " خ م خ س" كهربائى، ومقيم بدائرة المركز مصابًا حالة تسمم حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى .

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه " أ "، أفاد بتناول شقيقه لقرص حفظ القمح بطريق الخطأ ظنًا منه أنه فوار تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.