إصابة شقيقين فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بالسنطة

الغربية – عادل ضرة

شهدت قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهما أسفرت عن إصابة شقيقين بجروح متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، بنشوب مشاجرة بقرية الجميزة، انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتبين من الفحص إصابة كل من "ثروت سراج" وشقيقه" مدحت" بجروح متفرقة.

وتوصلت التحريات لوجود خلافات سابقة بين عائلة المجنى عليهما وعائلة "ناصف" وتم التصالح بين الطرفين إلا أن الطرف الثانى عقد العزم وبيت النية على الانتقام منهما فأحدثوا ما بهما من إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.