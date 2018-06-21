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الخميس، 21 يونيو 2018 11:35 م
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إصابة امرأة فلسطينية وإحراق أشجار إثر اعتداء للمستوطنين شمال نابلس

الخميس، 21 يونيو 2018 11:04 م
إصابة امرأة فلسطينية وإحراق أشجار إثر اعتداء للمستوطنين شمال نابلس مستوطنون يهود
أ ش أ
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أصيبت مواطنة فلسطينية واحترقت عشرات من أشجار الزيتون إثر اعتداء نفذه مستوطنون فى برقة شمال نابلس مساء اليوم الخميس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية فى تصريح صحفي" إن المواطنة دارين مصطفى ابو الهيجا من محافظة جنين أصيبت بجراح بين المتوسطة والطفيفة خلال اعتداء للمستوطنين على أشجار المواطنين فى بلدة برقة شمال نابلس".
وأضاف أن المستوطنين احرقوا نحو 30 شجرة زيتون.

وكان عدد من المستوطنين أطلقوا النار فى المكان قبل يومين بحجة إلقاء زجاجة حارقة عليهم من قبل فلسطينيين.

 

 


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