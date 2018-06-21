إحالة عاطلين يتاجران فى المخدرات بعد سقوطهما فى القاهرة لمحكمة الجنايات

كتب عامر مصطفى

أحالت نيابة الشرابية، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد أن اتهمتهما النيابة العامة بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب سقوطهما يتاجران فيها بمنطقة الشرابية.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية معلومات تفيد قيام كل من "على. م" 33 سنة، عاطل، و"فكرى. م" 38 سنة، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنطقة، عن طريق الاتصال بالعملاء وتواجدهم بالشارع لمزاولة نشاطهما المشبوه، وعقب تلقى المعلومة، وبإجراء التحريات تبين صحتها.

وعلى الفور أعدت الأجهزة الأمنية أكمنة فى الأماكن التى يتردد عليها المتهمان للقبض، وتكمنت من القبض عليهما بأحد الأكمنة المعدة لهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الفودو، ومبالغ مالية حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه المتهمان فى الاتصال بعملائهم فتم تحرير محضر، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين، وإحالتهما إلى المحكمة.