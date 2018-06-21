video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الناتو:العلاقة بين أمريكا وأوروبا يمكن أن تنقذهما من أى خلافات بينهما

الخميس، 21 يونيو 2018 05:13 م
أمين عام الناتو:العلاقة بين أمريكا وأوروبا يمكن أن تنقذهما من أى خلافات بينهما الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو ينس شتولتنبرج
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو ينس شتولتنبرج أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يمكن أن تنقذهما من أى خلافات بينهما فيما يخص أزمة التجارة، أو المناخ أو الاتفاق النووى الإيرانى.

وقال شتولتنبرج - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس،  "إن علاقتنا قوية لكن البعض يشكك فى قوة هذه العلاقة، وبكل تأكيد هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الآخرين فيما يتعلق بموضوعات التجارة أو المناخ أو الاتفاق النووى الإيرانى".

يذكر أن تصريحات شتولتنبرج تأتى قبل عقد قمة حلف شمال الأطلسى فى بروكسل الشهر المقبل على خلفية حالة التوتر التى سادت بسبب سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ملف التجارة، والشئون الخارجية والانتقادات الموجه له حول التحالفات فى مجال الدفاع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو: الناتو رفع قدراته القتالية بالقرب من الحدود مع روسيا 7 مرات

الناتو يرحب بقرار الرئيس الأفغانى تمديد فترة وقف إطلاق النار مع طالبان

الناتو

حلف شمال الاطلسى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة