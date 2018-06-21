أمين عام الناتو:العلاقة بين أمريكا وأوروبا يمكن أن تنقذهما من أى خلافات بينهما

لندن (أ ش أ)

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو ينس شتولتنبرج أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يمكن أن تنقذهما من أى خلافات بينهما فيما يخص أزمة التجارة، أو المناخ أو الاتفاق النووى الإيرانى.

وقال شتولتنبرج - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إن علاقتنا قوية لكن البعض يشكك فى قوة هذه العلاقة، وبكل تأكيد هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الآخرين فيما يتعلق بموضوعات التجارة أو المناخ أو الاتفاق النووى الإيرانى".

يذكر أن تصريحات شتولتنبرج تأتى قبل عقد قمة حلف شمال الأطلسى فى بروكسل الشهر المقبل على خلفية حالة التوتر التى سادت بسبب سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ملف التجارة، والشئون الخارجية والانتقادات الموجه له حول التحالفات فى مجال الدفاع.