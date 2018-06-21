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أمن الإسكندرية يعثر على جثة بمياه البحر داخل شركة سوميد لأنابيب البترول

الخميس، 21 يونيو 2018 09:10 م
أمن الإسكندرية يعثر على جثة بمياه البحر داخل شركة سوميد لأنابيب البترول غريق - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جثة شخص، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مامور قسم شرطه العامريه اول بظهور جثه طافيه بمياه البحر داخل شركه سوميد لانابيب البترول الكائنه بمنطقه سيدى كرير .

وانتقل مأمور القسم و الضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم انتشال الجثه بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أن الجثه للمدعو ج.ح.ر مقيم ش 30 دائرة قسم المنتزه ثان فى حاله انتفاخ وتعفن رمى، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه وعثر ببنطاله على متعلقاته الشخصيه وتم اخطار النيابه العامه وتحرر المحضر إدارى العامريه اول وجارى العرض على النيابه.

 

 


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